Bodrum’da şiddetli lodos tekneleri karaya savurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodosta tekneler karaya savruldu. Sabah saatlerinde kalkanlar tekne ve botlarını karadan topladı, feribot seferleri iptal edildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabahtan itibaren etkisini arttırmaya başlayan şiddetli lodos Bodrum ilçe merkezi ile Gümbet, Ortakent, Akyarlar ve Bitez mahallelerinde tekneleri ve botları karaya savurdu. 2 motor yat demir tarayarak karaya sürüklendi. Sabah saatlerinde kalkanlar küçük balıkçı kayıkları ile botlarını karada görünce şok oldu.

Saatteki hızı açık denizde 70 kilometreyi bulan fırtına ve 3 metreye yükselen dalgalar nedeniyle Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edildi.

Güllük Limanı'ndan İsrail'e kuru yük götüren gemiler Bodrum koylarına sığınarak fırtınadan kurtulmaya çalıştı. Fırtına nedeniyle sahildeki bazı restoran, otel ve işyerleri dev dalgaların etkisi ile sular altında kaldı. Bazı ahşap iskeleler parçalandı. Bölgedeki fırtınanın iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Muğla'da şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 200 kg!