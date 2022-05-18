Bunu yapan insan olamaz; köpeğin kulaklarını kestiler

Muğla’nın Ortaca ilçesinde daha önce sahiplendirilen bir köpek iki kulağı da dibinden kesilmiş vaziyette sokakta bulundu. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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3 yıl önce Burdur’un bir ilçesinde çöplükte bulunarak Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Hayvan Dostları Derneği'ne(HAYDOS) getirilerek bakım ve tedavileri gerçekleştirildikten sonra sahiplendirilen köpek iki kulağı da dibinden kesilmiş vaziyette sokakta bulundu.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen polisten aldığı destek ile köpeğin bakımını tamamlayıp Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Hayatını sokak dostlarına adayan ve onlarla birlikte yaşayan HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen konuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Dağdelen şu ifadelere yer verdi:

“Bu küçük adamın hikayesi çok uzun. Bundan 3 yıl kadar önce Burdur’un bir ilçesinde çöplükte bulduk. Aldık, barınağımıza getirdik. HAYDOS olarak tüm aşılarını yaptık, ele avuca gelince, bir sahibi olsun istedik.

Üç kez kapımıza dayanan, fotoğraflarda görünen şahıslara sahiplendirdik. Bir hafta sonra, durum ne diye aradığımızda ‘Abla Suriyeliler çalmış' dedi. Gereksiz ayrıntıları geçiyorum. Hiç pes etmeden aradım. Sonunda bir üyemiz görmüş. Hem de Ortaca kaymakamlık ve adliye binasının dibinde. Aralarında 100 metre yok.

Tabii ki devlet görevlilerimizi suçlamıyoruz. Onların derdi zaten onlara yetiyor. Garibanı, zincirde, susuz, önünde kuru ekmekle görünce hemen polisi aradık. Sağ olsunlar, on dakika içinde, sessiz dostumuza müdahale ettiler.”

KULAĞINI SIFIR KESMİŞLER

Hayvanın iki kulağının da sıfır kesildiğini belirten yazının devamı ise şöyle:

“Veteriner hekimin tahmini makasla kesilmiş. Şu anda durumu iyi ve güvende. Şahıs hakkın da, Ortaca Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra söz yargının.

Lütfen küfür ve hakaret içeren yorumlar yapmayınız. Bırakalım, hakim ve savcılarımız konuşsun ve karar versin. NOT: Ortaca emniyet görevlilerimize, anında müdahale ettikleri için çok ama çok teşekkür ederiz. Daha ne olsun.”