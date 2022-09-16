Bursa’da 20 bin liralık dolandırıcılık şüphesi yakalandı
Bursa'da, ceviz satmak için telefonda anlaştığı kişiden 20 bin lira alarak, ürünleri teslim etmeyen A.O.C., jandarma ekiplerince tarım arazisinde yakalandı.
Olay, çarşamba günü, Karacabey ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. A.S., ceviz satın almak için A.O.C. ile telefonda konuşup, anlaşarak hesabına 20 bin lira gönderdi.
Görüşme sonrası ürünleri teslim almak isteyen A.S., aradığı A.O.C.’ye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. A.S.’nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, A.O.C.’yi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki tarım arazisinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.O.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)