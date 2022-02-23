Dolandırıcılıkta sınır tanımadılar! Her türlü numara var

İstanbul’da internet üzerinden kurdukları alışveriş sitesi ve ‘jigolo’ başvurusu ile yüzlerce kişiyi dolandıran, bununla da yetinmeyerek açtıkları çağrı merkezlerinden aradıkları kişileri kandıran çete polis ekiplerince çökertildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanırken, baskın düzenlenen bir adreste polisin içeri girmesini önlemek için şüphelilerin Pitbull kullandığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri internet üzerinden alışveriş yapan birçok kişinin ‘dolandırıldık’ şikayeti üzerine 2 ay önce çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, internet üzerinden alışveriş sitesi kuran bazı şüphelilerin, aldıkları siparişlerin ücretlerini, yakınlarının hesaplarına havale yaptırdığı ancak ürün göndermedikleri belirlendi.

Ayrıca şebekenin bu satışlar için Esenyurt'ta bir çağrı merkezi kurdukları da tespit edildi. Çalışmalarda şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden de satış yaptıkları ancak ürün göndermedikleri de ortaya çıkarıldı.

JİGOLU İLANI

Çalışmaları derinleştiren siber polisi, bazı şüphelileri belirledi. Sadece alışveriş sitesiyle yetinmeyen şüphelilerin ‘Jigolo’ ilanıyla, birçok erkeğe yüksek gelir vaad ettiğini de ortaya çıkardı. Sisteme giriş için erkeklerden para alan şüphelilerin, birçok kişiyi bu yöntemle dolandırdığı anlaşıldı.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan araştırmaların ardından, internet sitelerini ve çok sayıda kişinin çalıştığı çağrı merkezini yöneten 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde düzenlenen baskında, şüpheliler gözaltına alındı. Çağrı merkezi olarak kullanılan adrese de giren ekipler, çok sayıda dijital malzeme, 1 tabanca, 43 mermi ve 18 bin 500 lira para ele geçirdi.

POLİS BASKININA PİTBULL ÖNLEMİ

Polisin baskın düzenlediği bir adreste, şüphelilerin ekiplere engel olmak için Pitbull cinsi köpek kullandığı belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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