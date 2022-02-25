Çakıcı’nın yeğenine saldıran şüpheliler adliyeye gönderildi

İstanbul'da 10 gün önce, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı’nın bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye gönderildi.

Habip ATAM

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Zeytinburnu'da 15 Şubat'ta yaşanan olayda, şoförünün kullandığı araçla hareket halindeki Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğramıştı. Başka bir otomobilden peş peşe ateş eden saldırganlar Çakıcı'yı bacağından vurmuştu.

Aracına 5 kurşun isabet eden Adem Çakıcı, İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi'ne götürülmüştü. Çakıcı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırıyla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ARAÇ OTOPARKTA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Güvenlik kamera kayıtlarından yapılan incelemede saldırı düzenlenen araç tespit edildi. 3 şüpheli belirlendi. O araç bir otoparkta terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekipleri kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etmeyi başardı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden silahı kullanan G.D., saldırı düzenlenen otomobili kullanan G.M. ve diğer şüpheli D.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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