Cami inşaatında yangın çıktı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde yapımı süren cami inşaatında yangın çıktı. Kubbe bölümünde yükselen alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi’nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izolasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. (DHA)