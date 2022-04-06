Cami, yangında kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Dodurga ilçesinde Kuyucak Köyü Camii çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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İlçeye bağlı Kuyucak Köyü Camii’nde akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada camiye giren bir kişi hoparlörden yangını anons ederek, yardım çağrısında bulundu.

BİR EV DE HASAR GÖRDÜ

Bunun üzerine toplanan köylülerin müdahalesine rağmen alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir evde ise hasar oluştu.

‘YETİŞİN’ DİYE ANONS YAPTI

Kuyucak Köyü Muhtarı Ahmet Aktaş, “Tarladaydık. Cami yanarken birisi içeri girip ‘cami yanıyor, yetişin’ diye anons yaptı. Bizde koştuk. İtafiye gelene kadar söndürmeye çalıştık. Ancak başarılı olamadık. Camimiz malesef yandı. Çok üzgünüz” dedi. (DHA)

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