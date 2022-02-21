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Camiden evine dönerken başından vuruldu

Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yayınlanma: 16:13 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
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Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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