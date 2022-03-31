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Canlarını hiçe saydılar! Yolcular camdan sarkarken drift yaptılar 

Fatih'te asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:01 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.  Asker eğlencesi için düzenlenen konvoydaki iki otomobilin sürücüsü, yolcuları araçların camından sarkarken drift yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk arkalarındaki bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İki otomobili bir süre sonra gözden kayboldu. DHA

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