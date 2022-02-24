Cevizlibağ’da tramvay içinde tekme tokat kavga!

Cevizlibağ’da tramvay içerisinde çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, sabah saatlerinde Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde meydana geldi. İddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü. Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA

İlginizi Çekebilir Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi