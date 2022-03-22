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Cezaevindeki PKK’lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı

Bolu'da cezaevinde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde 21 kişi, gözaltına alındı.

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Cezaevindeki PKK’lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’da 9, Ankara’da 2, Diyarbakır’da 5, Adana’da 2, Bingöl’de 1, Mardin’de 1 ve Iğdır’da 1 kişi olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. 21 kişinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el konuldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerle ilgili ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi’ suçu kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtildi. DHA

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