Cezaya kızdı, taksinin üzerine çıktı

Antalya'da başka bir durağın müşterisini aldığı gerekçesiyle kendisine cezai işlem uygulanıp, aracın trafiğe çıkamayacağının tebliğ edildiğini söyleyen taksi şoförü Muharrem Ünal, aracının üzerine çıkarak eylem yaptı. Polisler tarafından araç üzerinden indirilen Ünal, emniyete götürüldü.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı taksiyle başka bir durağa ait yolcuyu alan Muharrem Ünal’a, UKOME görevlileri ceza yazılacağını ve aracın trafikten menedileceğini söyledi.

Ekiplerin kendisine haksız yere ceza yazacağını iddia eden Ünal, taksisiyle araçlara yasak olan ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada aracının üzerine çıkıp oturan Ünal, ekmeğiyle oynandığını belirterek, “Benim arabamı trafikten menedemezsiniz. Ekmekle oynanmaz. Günah be günah” diye bağırdı. Bir süre aracın üzerinde kalan Ünal, polisler tarafından indirildikten sonra polis merkezine götürüldü. (DHA)

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