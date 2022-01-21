CHP Milletvekilleri TIR’la İstanbul’dan İzmir’e hareket etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etti.

Selami AYDIN

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TIR ve kamyoncu esnafının sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul‘dan gıda yüklü bir TIR ile İzmir'e hareket etti. TIR'ı kendisi de aynı sektörde faaliyet gösteren Yalım kullandı. Yolculuğun ilk öz çekimini SÖZCÜ için yapan Akın, şoför esnafının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

DUYMAK İSTEMEYEN BİR İKTİDAR VAR

Yolculuk öncesi Selimpaşa Dinlenme Tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, “En büyük sıkıntıyı çekenlerden biri de TIR ve kamyon şoförü esnafımız. Masraf çok gelir yok. Bu kardeşlerimizin derdini duyan yok. Duymak istemeyen, görmek istemeyen bir iktidar var. Saray iktidarı. Onların yanlış politikaları yüzünden esnafımız zarar ediyor. Kontak kapatma durumuna geldi. Onlarca kez söyledik. Bu politikalarla esnaf kontak kapatır dedi. Enerji sorunu yaşanır dedik. Ekonomi böyle yürümez dedik. Şimdi vatandaşlarımız bu sıkıntıları yaşıyor” ifadelerini kullandı.

KAYBEDEN VATANDAŞ, KAZANAN BELLİ



Kamyoncunun hakkını isteyen Akın, “Kaybedenler bizim vatandaşlarımız kazananlar belli. Kazanan beşli çete, saray ve eşrafı. Bu yönetim olduğu sürece bu zamlar bitmek bilmez. Kamyoncunun hakkını vermek zorundalar. Çünkü bu ekmek teknesi. Bu tekne çalışmak zorunda. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar kamyoncuyu, TIR'cıyı perişan etti. AKP iktidarı sessiz. Aslında biliyor ne çektiklerini ama işlerine gelmiyor. Biz duymayanlarla, görmeyenlerle mücadele ediyoruz. Cüzdanlar boş. Vatandaşın tenceresi boş, araçların depoları boş. Sadece sarayv e eşrafının cepleri dolu” diye konuştu.

SESLERİ OLMAK İÇİN YOLLARA DÜŞTÜK

Akın, dolardaki gerilemenin fiyatlara yansıtılmadığını belirterek, “Yükselirken zammı yapanlar düşerken görmezden geldi. Vatandaşın aklıyla alay geder gibi bu fiyatları indirmeyip onun yerine ayrı bir vergi ile bunları yüklediler. Biz şoför esnafımızın sorunlarını biliyoruz ve yaşıyoruz. Onların sesi olmak için yollara düştük. 580 kilometre yol gideceğiz. Dönüştü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rapor hazırlayacağız. Ücretli otoyolları, köprüleri kullanacağız. Güzergahtaki gişelerden geçeceğiz. İstanbul-İzmir seferi yapan bir nakliyecinin ödediği köprü ve otoyol ücreti Aralık ayında bin 980 lira iken 2 bin 400 liraya çıktı. Bunun altından kalkmak mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN MALİYETLERİ ARTIYOR



Sektörün maliyetlerinin ciddi oranda arttığına değinen Akın, “Şoför esnafı ne yapsın. Mucize mi yaratacaklar. Nakliye maliyetleri otomatik olarak vatandaşın cebine, raflara yansıyor. Türkiye'deki hayat pahalılığı çok daha fazla artıyor. Bu nasıl iş bilmezliktir, nasıl programsızlıktır… İstanbul-İzmir seyahati yapan bir TIR'ın mazot, otoyol, köprü maliyeti ortalama3 bin 800 liradan 5 bin 300 liraya çıktı. Bunda daha diğer masraflar yok. Şoförün çığlığını duyuracağız. Bu kafayla bu zamlar bitmez” dedi.

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