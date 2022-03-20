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Çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 işçiyi köylüler kurtardı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Rüzgar Enerji Santrali (RES) şantiyesine gitmekte olan işçilerin taşındığı paletli kar aracının üzerine çığ düştü. Karla kaplanan araçtaki 5 kişi, köylüler tarafından kurtarılırken, çığ anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Kılıçkaya köyünde meydana geldi. Nöbet değişimi için Rüzgar Enerji Santrali (RES) şantiyesine gitmekte olan işçilerin taşındığı paletli kar aracının üzerine çığ düştü.

Çığ altında kalan paletli araç kara saplanırken, çevredeki köylüler, işçilerin yardımına koştu. Köylülerin çalışması sonucu, araçtaki 5 işçi, karla kaplı araç içinden çıkarıldı. Çığ altından kurtarılan işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çığ riskinin devam ettiği bölgede bırakılan aracın, daha sonra bulunduğu yerden çıkarılacağı belirtildi.

ÇIĞ ANI KAMERADA

Öte yandan, bölgede yaşanan çığ anı da köy sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; yamaçtan kopan kar kütlesinin aninden araca doğru sürüklendiği yer alırken, çevredeki bir kişinin ‘kaç kaç geliyor’ dediği duyuldu. (DHA)

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