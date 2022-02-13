Çıkardığı olaylarla gündeme gelen kadına 6 ay hapis

Polise "Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç., çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlatmaktan yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise “Artistliğiniz kime” diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen kadın, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlatmaktan yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Şubat 2020’de Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç. (28) çay bahçesinde oturduğu masayı bilinmeyen bir nedenle devirdi. Devrilen masayı gören çay bahçesindeki garsonlar Gülcan Ç'yi uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız’a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki sigara küllüğü, peçetelik ve su şişesini garson Yıldız’a fırlattı.

Yaşanan olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.’yi gözaltına aldı. Garson Yıldız ise olaydan sonra hastaneden rapor alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Gülcan Ç. hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

6 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle yargılanan Gülcan Ç, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı ve ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına çevrildi. Son duruşmada da Gülcan Ç.’nin tehdit suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Gülcan Ç. karardan sonra bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Gülcan Ç., daha önce de güzellik merkezi ve halk otobüsü gibi yerlerde maske konusunda çıkardığı olaylarla Türkiye'nin gündemine gelmişti.