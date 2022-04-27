‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan aranan iki sapık yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza bulunan şahıs, ormanlık alandaki barakada saklanırken yakalandı. Sakarya’nın Hendek ilçesinde de çocuğa cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve jandarma ekiplerince yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

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Kemer JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunan ve Alanya Yerel İlamat Masası tarafından ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A'yı yakalamak için Göynük Mahallesinde çalışma başlattı.

İKİ GÜNLÜK TAKİP

İki günlük çalışma ve takip sonucu S.A.’nın ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, S.A.’yı saklandığı barakada yakaladı.

Gözaltına alınan S.A'nın, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

BİR SAPIK DA SAKARYA’DA YAKALANDI

Çocuğa cinsel istismar suçundan yakalama kaydı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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