Çocuğa istismar davası: Tehditler nedeniyle 2 ay sonra şikayetçi olduk

Muğla'nın Datça ilçesinde, 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.S.'ye cinsel istismar ve tehditte bulunduğu ileri sürülen T.Y.'nin (40) 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada, hakimin sorusu üzerine Y.S.'nin annesi Selda S., aldıkları tehditler nedeniyle olaydan 2 ay sonra şikayetçi olabildiklerini söyledi.

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Kargı Sahili’nde kumsalda geçen yıl 5 Ağustos’ta, 12 yaşındaki ağabeyiyle oyun oynayan Y.S., iddiaya göre T.Y.’nin cinsel istismarına uğradı. Y.S.’nin ailesi yaklaşık 2 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından T.Y. hakkında ‘Sarkıntılık suretiyle çocuğa cinsel istismar’ ve ‘Çocuğa yönelik tehdit’ suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

15 Haziran’da görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık T.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını söyledi. Duruşma sırasında anne, baba ve ağabeyinin yanı sıra çocuk Y.S.’nin beyanı, uzman eşliğinde, şüphelinin de bulunduğu ortamda alınarak yaşadıklarını anlattı.

Datçalılar, bugün görülen 2’nci duruşma öncesinde adliye binası önüne akın etti. Tutuksuz sanık T.Y. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, duruşmalara katılma talebi kabul edildi. Duruşmada 2 tanık ve mağdur Y.S.’nin annesi Selda S. (33) dinlendi. Tarafların dinlenmesinden sonra hakim duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında, Datça Demokrasi Platformu üyeleri, alkışlarla mağdur Y.S.’nin ailesine destek verdi.

“TEHDİT ALDIK”

Y.S.’nin ailesinin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, “Bugün olayı bizzat gören 2 tanığımız dinlendi. Tanıklardan biri yaşanan hususu dile getirdi. Mahkeme, özellikle neden 2 ay sonra şikayet edildiğine ilişkin açıklama istedi. Mağdurun annesi, neden 2 ay gecikmeli şikayette bulunduklarını anlattı. Özellikle aldıkları tehditleri belirtti” dedi.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi adına avukat Gülhan Keleş ise bundan sonra davayı daha sıkı takip edeceklerini, ailenin ve mağdur çocuk Y.S.’nin yanında olacaklarını söyledi.

Y.S.’nin annesi Selda S. ise yaşanan süreçte aile olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtip, “Bu süreçte etrafımızda olan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Sizlere tavsiyem, benzer olaylarla karşısında yalnız başına mücadele etmeye çalışmayın. Kalabalık olun. Tehditlerin, baskıların sesleri, bir süre sonra sizinkilerden daha gür çıkmıyor. Bizim talebimiz; öncelikle adalet ve eşitlik” dedi. (DHA)

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