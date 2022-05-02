Çocukların maçında satırlı silahlı dehşet

İstanbul Pendik'te iki takım U14 lig maçında karşı karşıya geldi. Maç sırasında torpil atılması üzerine bir taraftar grubu, maçı izleyen yaşı küçük çocuklara saldırdı. Çocukların bazıları kesici alet ve sopalarla yaralandı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pendik’te yaşandı. Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları U14 liginde karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç 1-1 devam ederken seyirciler arasından bir kişi torpil patlattı. Bunun üzerine öfkelenen tribündeki Pendik Sahilspor taraftarları, yanlarına geldikleri maçı izleyen yaşı küçük çocukları bir anda darp etmeye başladı.

Ne olduğunu anlamayan çocuklar, kaçarak stadın dışına çıktı. Aracından silahını alan bir saldırgan ise havaya ateş ederek geri geldi. Başka bir saldırgan ise elindeki satırı etrafa savurdu. Yaşı küçük çocuklar öfkeli taraftarların ellerindeki kesici aletler ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından darp edildi. Olayda bir otomobil de hasar gördü. Hastaneye giden yaralılar tedavi altına alındı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.