Corona hastası sağlık çalışanına saldırdı

Ümraniye devlet hastanesinde acil tıp teknikeri olarak görev yapan Mustafa Yaşar, tedavisini gerçekleştirdiği Covid hastası tarafından saldırıya uğradı. Burnu kırılan Yaşar, saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımla saldırıya tepki gösterirken saldırıya uğrayan Mustafa Yaşar, o anları anlattı.

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Covid hastası bir kişi, acil tıp teknikeri olarak görev yapan Mustafa Yaşar’ın yanına giderek ağrı kesici iğne yaptırmak istedi.

Yaşar’ın tedavisi sırasında canını yaktığını iddia eden hasta, önce Yaşar’a tehditler savurdu ardından kafa attı.

Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan Mustafa Yaşar, tedavi altına alınırken, Covid hastası saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmek istendiği sırada ‘Gelmeyin, bana dokunmayın ben Covid pozitifim’ dedi. Yaşar’ın şikayetçi olduğu saldırgan hastanın evde karantina sürecinde olduğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA OLAYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan, saldırının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak saldırıyı kınadı. Koca, yaptığı paylaşımda, “Dün gece İstanbul’da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir kovid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak” sözlerine yer verdi.

“POLİKLİNİĞİN ÇIKIŞINDA BENİ BEKLİYORMUŞ”

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Yaşar, şunları söyledi;

*Ambulans ve acil bakım teknikeri olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde çalışıyorum. Olay günü normal, sıradan bir hasta iğne yaptırmak için ve kan aldırmak için gelen bir hasta.

*İğnesini yaptım, iğne yapma şeklimi beğenmemiş. Her hastaya standart neyse onu yapıyoruz. Hastaya özel bir muamele gibi bir şey yok. ‘Ben sana kan aldırmam’ gibi bir ifadede bulundu. Ben de aldırmak istemiyorsan aldırmayabilirsin dedim. Sonra tedavi odasından çıktı.

*Polikliniğin çıkışında beni bekliyormuş. Benim ismimi soy ismimi sordu. Ben de ismimi soy ismimi vermeyeceğimi söyledim. Şikayet edeceğini söyledi. Ben de istediğin yere şikayet edebilirsin dedim.

*Daha sonra bana ‘Artist, ben seni bulurum, ben senin yanına geleceğim.’ gibi tehditkâr konuşmalar yapmaya başladı. Ben de sabır der gibi kafamı sağa çevirmemle birlikte kafayı atıp alandan kaçması bir oldu.

“BİR AY SONRA AMELİYAT OLACAĞIMI SÖYLEDİLER”

*Ben de daha sonra o can havliyle peşine düştüm. Yakalamaya çalışırken kendisi düştü. Düşünce güvenlikler yetişti o arada. ‘Gelmeyin, bana dokunmayın ben kovid pozitifim.’ demeye başladı bu sefer.

*Arkadaş bana kafa atarken herhangi bir şekilde pozitiflik önemli değil ama kendisine zarar verileceğini düşündüğü zaman pozitif olduğu aklına geldi. Daha sonra arkadaşı polis noktasına aldılar.

*Ben müdahale odasına geçtim. Tomografi çekildi, tomografide 3 ayrı yerde kırık olduğu ortaya çıktı. Ufak bir müdahale edildi, ameliyat öncesi şans vermek adına. Ama şekilden de görüleceği gibi çok düzelmiş bir şekilde değil.

*Yaklaşık 1 ay takip edileceğini, bir ay sonra ameliyat olacağımı söylediler. Şu an tamponlarım daha yeni çıktı. Konuşmalarım yeni düzeldi. 2 gündür baş ağrısıyla ağrı kesicilerle duruyorum evde.

“7 GÜNLÜK SÜREÇ BİTTİKTEN SONRA ADLİ SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Olayın kamu davasına da döndüğünü söyleyen Yaşar, “Beyaz kod verildi. İş kazası, adli rapor her şey yapıldı. Şu anda adli süreci takip edeceğiz, ne olacak ne bitecek. Şahıs şu an evinde. 7 günlük süreci dolduracak kovid pozitif hasta olduğu için. 7 günlük süreç bittikten sonra adli süreç başlayacak. Sağ olsunlar başhekimlerimiz, başhekim yardımcılarımız, müdürlerimiz, alan sorumlularımız hepsi teker teker aradılar. Başhekimimiz, Bakan Beyin de yakından takip ettiğini, ilgilendiğini söyledi. Teşekkür ederim hepsi için, ilgilendikleri için” dedi.

“HER TÜRLÜ HAKKIMI SAVUNACAĞIM”

Sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara ilişkin Yaşar, “Bu kişiler hakkında da ben suç duyurusunda bulunacağım. Sonuçta ben 13 yıldır bu alanda çalışıyorum. Kişiler gelip benim acilde nasıl çalıştığımı, insanlara nasıl davrandığımı sorabilirler. Bilip bilmeden yargısız infaz olmaya başladı internette. Her türlü hakkımı savunacağım. Sonuçta ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Hiçbir sağlık çalışanı sanmıyorum ki, bile isteye bu şekilde bir şey yapsın. Hastanın ağrısı olabilir, ağrısı olduğu için hastaneye gelmiş zaten. Bunun için müdahale yapılıyor. Ama karşılığı bu olmamalı.” şeklinde konuştu. DHA

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