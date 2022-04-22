Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Soner Altun (30), küs olduğu dayısı Ş.A.'yla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Çataloluk köyünde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı. Ş.A., Altun’a ‘Yerimden neden geçtin’ diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi. Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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