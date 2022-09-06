Denizde aniden fenalaşan emekli öğretmen kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize girerken aniden fenalaşan ve boğulma tehlikesi geçiren emekli ilkokul öğretmeni Emine Türedi yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde yaşayan ve bu sabah saatlerinde yakınları ile birlikte denize giden emekli ilkokul öğretmeni evli ve bir çocuk annesi 65 yaşındaki Emine Türedi yüzerken aniden fenalaştı. Vatandaşların yardımı ile hareketsiz vaziyette sudan çıkarılan Türedi çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Türedi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bodrum'daki Ortakent Mümtaz Ataman İlkokulu'ndan emekli olan Emine Türedi öğretmenin ölümü ilçede üzüntü yarattı. Türedi'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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