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Denizi kirleten gemiye milyonluk ceza

İzmit Körfezi’nde denizi kirlettiği belirlenen Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.

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Denizi kirleten gemiye milyonluk ceza

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'ndan, İzmit Körfezi'nde Derince'de bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna bandıralı ‘Lıme' isimli kuru yük gemisinin denize balast bıraktığını belirledi.

Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı. (DHA)

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