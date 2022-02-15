Denizli – Babadağ yolunda heyelan

Denizli’yi Babadağ ilçesine bağlayan yol heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolu kısa süre içinde trafiğe yeniden açtı.

Selami AYDIN

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Denizli'de heyelan Babadağ ilçesi ile ulaşımı bir süreliğine engelledi. Bugün öğleden sonra Altındere Köyü bölgesinde yağış sonrası gevşeyen toprak ve kaya parçaları yola savruldu.

İki şeridi de kapanan yol ilçe ile bazı köylerle bağlantıyı bir süreliğine kesti. Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat kapalı kaldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelan sırasında yolun boş olduğu, hiçbir aracın zarar görmediği belirtildi.