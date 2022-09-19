Denizli’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Şafak Yıldırım yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden Yavuz Akman’ın kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Şafak Yıldırım ve Yavuz Akman ile traktördeki Cüneyt Özkan Göymen (51), ambulansla Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emekli bankacı olduğu belirtilen Göymen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.(DHA)

İlginizi Çekebilir Amasya'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti