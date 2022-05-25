Diş hekimini öldürmüştü: ‘Bıçağı nasıl sapladığımı hatırlamıyorum’

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Z.E.’nin ifadesi ortaya çıktı. Z.E. ifadesinde, "Bir anda doktor hanımın yerde kanlar içinde olduğunu gördüm. Ancak bıçağı nasıl sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 20 Mayıs günü 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden Z.E. “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.A. ise “suç delillerini gizleme” suçundan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

‘TEKRAR GELMEMİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Olay günü evden çıktığını ve dişçiye görünmek istediğini söyleyen şüpheli Z.E. ifadesinde, “Tesadüfen bir diş kliniği tabelası görünce zile bastım, kapı açıldığında apartman görevlisi karşıma çıktı. Bana diş kliniğinin girişinin yan tarafta olduğunu söyledi. Ben de yan binaya giderek üst kata çıktım. Şeyma Biran isimli kadın beni karşıladı.

Muayene ettikten sonra notlar aldı ve tedavinin 11 bin lira olduğunu söyledi. Ben kendisine, ‘Şu anda o kadar param yok, ben sadece acil olanları danışmak istedim, uygun olsaydı yaptıracaktım' dedim. Kendisi bana beni çok sevdiğini, fiyatta yardımcı olacağını ve saat beş olmadan tekrar gelmemi istediğini söyledi” dedi.

‘VİCDAN AZABI DUYMAYA BAŞLADIM’

Akşam saatlerinde tekrar diş kliniğine gittiğini ve diş hekiminin dişlerini kontrol ettiğini belirten Z.E. “Tedavi öncesi ağzımı çalkalamam için su verdi. Bu sırada bana reenkarnasyon yaptığını, çakralarımı açmak istediğini söyledi. Ben bu şeylere inanmadığımı söyledim. Bir anda doktor hanımın yerde kanlar içinde olduğunu gördüm. Ancak bıçağı nasıl sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum.

Yaptığımdan çok pişmanım. Yerden bıçağı alıp yıkadım. Akabinde çantama koyup uzaklaştım. Daha sonra arkadaşımı aradım, birlikte sahilde gezdik. Bu arada vicdan azabı duymaya başladım. Aynı gün teslim olmayı düşündüm ancak olmadı” diye konuştu.

‘CİNAYET İŞLEDİĞİNDEN HABERİM YOKTU’

Diğer şüpheli A.A. da ifadesinde, Z.E.'nin olay günü kendisini aradığını söyleyerek, “Çınarcık'tan geldiğini, orada kavga ettiğini söyledi. Alkol aldık, üzerinde bulunan kanlı tişörtü annesi görmesin diye attı. Bıçağın da bende kalmasını istedi.

Dükkandaki çöpleri attığım esnada elindeki çantayı bana vererek, ‘bunu da çöpe atar mısın?' dedi. Ben de attım. Z.E.'nin işlediği cinayetten haberim yoktu. Kesinlikle suç delilini yok etme veya başka şekilde yardımda bulunma olayı söz konusu değildir” dedi.

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