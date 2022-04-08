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Uzman doktor sokak ortasında öldürüldü

Denizli'de görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Yayınlanma: 14:50 - 08 Nisan 2022 Güncellenme:
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Uzman doktor sokak ortasında öldürüldü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden bir süre Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi’ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli’de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı.

Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal’a ateş etti.

Dr. Ünsal, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)

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