Doktorun uyarısıyla gitti, kardeşinin halıya sarılı cesediyle karşılaştı

Güngören'de tek yaşayan Musa Yılmaz evinde halıya sarılı halde ölü bulundu. Evinin bir odasını yabancı uyruklu kişilere kiralayan Musa Yılmaz'ın cenazesi adli tıp kurumundan alınarak memleketine götürüldü.

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Merkez Mahallesi Bahar Sokak’ta tek yaşayan Musa Yılmaz (57) evinin bir odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiraladı. İddiaya göre 10 gün boyunca Musa Yılmaz’dan haber alınamayınca doktoru durumdan şüphelendi. Musa Yılmaz’ın kız kardeşini arayan doktor, ilaçlarını uzun zamandır gelip almadığını söyledi.

Bunun üzerine kız kardeş eve girince Yılmaz’ın halıya sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz’ın sırtından bıçaklandıktan sonra halıya sarılarak çekyatın altına konulduğu tespit edildi. Musa Yılmaz’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas Divriği’ye gönderildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

“DOKTOR KIZ KARDEŞİNİ ARAMIŞ”

Musa Yılmaz’ın kuzeni Muharrem Yılmaz, “Musa’nın belediyeden sürekli yemeği geliyordu. Bu kişiler 5-6 gün boyunca kapıdan yemeği alıp içeri koymuşlar. Her gelen yemeği alıp mutfağa koymuşlar sonra koku olunca kız kardeşi polise haber veriyor. Sonra yemeği çöpe attılar. Doktor kız kardeşini aramış. ‘İlaçları almaya gelmedi bir bakın’ demiş.

Kız kardeşi gidip bakmış bu olay ortaya çıkmış. Bir şeylere sarıp çekyatın altına koymuşlar. Kaçtıklarına dair ne bilgimiz yok. Musa abi kendi halinde insandı. Evinde oturup duran biriydi tek kalıyordu” dedi. Yenibosna Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi. Musa Yılmaz’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas Divriği’ye gönderildi. (DHA)

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