Dolandırdıkları paralarla alem yapan kişiler yakalandı

Sosyal medya üzerinden farklı yöntemlerle insanları ağına düşürerek dolandıran çeteye Konya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya ve Mersin illerinde internet ve sosyal medya üzerinden insanları ağına düşürerek dolandıran çeteye büyük bir operasyon düzenlendi.

İNSANLARI KANDIRARAK 1.5 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Son zamanlarda internet ve sosyal medya üzerinden, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kredi temini, bahis kuponu, yatırım şirketlerinden para kazandırma adı altında yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Tespit edilen 18 şüpheli hakkında yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet dolandırıcılığı yöntemiyle 51 mağdurdan yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya, Mersin ve Antalya Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda N.V.B., U.G., O.K., F.K., C.E., O.B., S.D., U.F.C., S.D., E.B.Y., Y.K., M.M.Ş., B.T., H.K. ve Y.A.A., M. D. A., R. A. ve Ç. S. Yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar, laptop, tablet bilgisayar, flash bellek, HDD, sim kart, banka kartı, cep telefonu, banka dekontu olmak üzere çok sayıda dijital materyal ile birlikte uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız silah, 6 adet fişek ve 32 bin 805 TL suç unsuru para ele geçirildi.

ALDIKLARI PARALARI UYUŞTURUCU PARTİLERİ VE EĞLENCE MEKÂNLARINDA HARCADILAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin dolandırdığı mağdurlardan topladıkları paralarla uyuşturucu madde alarak kullandıkları, kumar oynayıp eğlence mekânlarında harcadıkları belirlendi.

18 ŞÜPHELİDEN 13’Ü TUTUKLANDI

Nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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