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Dolu ve sağanak felaketi: 75 küçükbaş öldü

Niğde'de, merkeze bağlı Dündarlı beldesinde dolu ve kuvvetli yağmur etkili olurken, 75 küçükbaş, sel sularına kapılarak öldü.

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Dolu ve sağanak felaketi: 75 küçükbaş öldü

Dündarlı beldesinde gece başlayan şiddetli yağış, doluyla birlikte sele döndü. Sabah saatlerine kadar etkili olan yağışta Mustafa Bayrak’a ait 100 küçükbaş, sel sularına kapıldı.

Bayrak, hayvanlardan 25’ini kurtarabildi. 75 küçükbaşın öldüğü belirlenirken, bölgede hasar tespiti için AFAD ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. (DHA)

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