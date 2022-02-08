Abone Ol

‘Dron Filolu’ uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğünün 'Dron Filosu' destekli operasyonunda 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Dron Filolu’ uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından açıklanan ‘Dron Filosu' şehirdeki operasyonlarda kullanılmaya başlanıldı. Suçluların adeta korkulu rüyası haline gelen dronlar ile ilk başarılı operasyona imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin saklandıkları adresler ayrı ayrı tespit edildikten sonra eş zamanlı olarak ‘Dron Filosu' destekli gerçekleştirilen operasyonda; G.K., A.B., F.Y., T.T., A.C., G.K., M.R.C., S.B. ve T.B. isimli 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 9 şahıs yakalandı. Operasyon sonrasında şahıslar cezaevine gönderildi. (İHA)

Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması İlginizi Çekebilir Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa drone Emniyet Emniyet Müdürü Nilüfer operasyon Sakarya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu