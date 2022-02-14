Düğün salonunda polise saldıran 26 kişi tutuklandı

İstanbul’da bir düğün salonunda gece geç saatlerde alkollü ve müzikli eğlenceden rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayet üzerine olay yerine giden polislere yumruk ve sopalarla saldırdıkları belirtilen 26 şüpheli tutuklandı. Yaşanan olayda 4 polis ve 1 bekçi yaralanmıştı.

Habip ATAM

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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda, iddiaya göre, düğün sahipleri gece yarısını geçmesine rağmen eğlenceye devam etti. Alkollü eğlencede müzik sesinden rahatsız olan bazı vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine polis ve zabıta ekipleri belirlenen adrese yönlendirildi.

POLİS VE ZABITAYA SALDIRDILAR

Düğün salonuna giden ekipler önce uyarıda bulundu. Ancak, düğün sahipleri, eğlenceyi bitirmek yerine zabıta ve polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan olayda 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet polisleri olay yerine sevk edildi. Biber gazı da kullanan ekiplerin de yardımıyla şüpheliler yakalandı. Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 26'sı da tutuklandı.