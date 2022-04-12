Dükkanını satmayan esnafı vuran çete çökertildi

İstanbul Fatih’te 4 farklı yaralama olayı polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırmalarda, olayın arkasında bazı esnafların dükkanlarını almaya çalışan bir suç örgütü çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, şüphelilerin silahla yaralama anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Fatih 7 Şubat'tan bu yana gerçekleşen bir biriyle bağlantılı 4 farklı silahla yaralama olayı polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırmalarda yaralanan kişilerin aynı bölgede esnaf olduğu belirlendi. Saldırganın ise motosikletli olduğu, her seferinde kask takarak yüzünün görülmesini engellediği öğrenildi.

DÜKKANLARI İSTEMİŞ

Polisin araştırmasına göre, yaralama olayları esnafların iş yerlerini almak isteyen E.Y.'nin azmettirmesiyle gerçekleşti. Çok sayıda suç kaydı olan E.Y.'nin aynı bölgede iş yeri açtığı, yanındaki dükkanlarında almak istediği öne sürüldü. Geçtiğimiz aylarda diğer dükkan sahipleriyle bir araya gelerek iş yerlerini almak isteyen E.Y.'nin olumsuz cevap alması üzerine tartışma yaşandığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

İstediğini elde edemeyen E.Y.'nin tetikçi tuttuğu ve sorun yaşadığı 4 kişiyi silahla bacaklarından vurdurduğu, beşinci bir saldırının ise teşebbüste kaldığı öne sürüldü. Yaşanan olayla ilgili organize polisi, E.Y.'nin para ile anlaştığı tetikçi ve adamı olduğu iddia edilen 6 şüpheli belirledi.

8 GÖZALTI

Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Polis 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgüt lideri olduğu belirtilen E.Y. yanındaki suç örgütü yöneticisi ile birlikte kaçmaya çalışırken İzmir'de yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, silahlı eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliye ait kask ve motorcu kıyafetleri, çok sayıda mermi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İki şüpheli ise tutuklandı.