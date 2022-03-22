‘Durun’ ikazını dinlemediler; otomobilden hırsızlık yapmaya devam ettiler

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin konsollarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zeytinburnu, Güngören, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de meydana gelen lüks otomobillerin konsollarının çalınma olayları üzerine soruşturma açıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan şüphelilerin yan camı kırarak aracın içine girdikleri daha sonra kısa sürede ön konsolları sökerek olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Şüphelilerin bir olayda da hırsızlığı gören bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, vatandaşın “Bırakın arabayı” diye bağırmasına rağmen hırsızlığa devam eden şüphelilerin daha sonra hızla kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla olaylarla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler Kurtuluş K.(33), Abdullah D.(22), Serhat A.(20) ve 15 yaşındaki P.K.’ın işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğüne yapıldı.

Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden Kurtuluş K.’nın daha önceden 42 suç kaydı olduğu öğrenildi.

12 lüks otomobilden hırsızlık ve 4 plaka hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı