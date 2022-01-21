Eğlence faciayla sonlandı

Denizli’de eğlenceden dönen sürücünün kullandığı otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerledikten sonra uçuruma yuvarlandı. Kayalıklara çarptıktan sonra ters bir şekilde durabilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.

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Kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eğlence mekanından çıktıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin Karataş idaresindeki otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerledi.

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil uçuruma yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra kayalıklara çarparak ters bir şekilde duran otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölge jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karataş'ı sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık görevlileri ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan sonra Karataş'ın cansız bedeni ekipler tarafından yukarı çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



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