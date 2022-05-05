Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı

Bilecik'te arkadaşı ile tartışıp, eğlence mekanından çıkan polis memuru Murat P., sokakta tabancayla havaya rastgele 6 el ateş açtı. Kurşunlar bir otomobil ve eve isabet ederken, Murat P. ile tartıştığı arkadaşı Volkan A. gözaltına alındı.

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat P., dün gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına gitti.

Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada Murat P. belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti.

Kurşunlar park halindeki bir otomobil ile eve isabet etti. İhbarla gelen polis ekipleri, meslektaşları Murat P. ile yanındaki Volkan A. gözaltına alıp emniyete götürdü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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