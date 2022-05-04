Ehliyetsiz sürücü otomobille motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da, Abdulsamet O.'nun (16) otomobille çarptığı motosiklette sürücü Mehmet Yıldırım (36) yaralanırken, oğlu Erkan Yıldırım (7) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, Kahta ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olan Abdulsamet O. yönetimindeki 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım’ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Mehmet Yıldırım ve arkasında oturan oğlu Erkan Yıldırım’ı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Yıldırım’ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, ehliyetsiz Abdulsamet O.’yu gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)