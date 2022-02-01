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Ekmek arası uyuşturucu ticareti

Kayseri'de ekmek arasında uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayınlanma: 10:52 - 01 Şubat 2022 Güncellenme:
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini ve aracını tespit eden eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda M.E. gözaltına alınırken, yapılan aramada süt paketi ve ekmek arasına gizlenmiş toplam 323 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 20 adet uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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