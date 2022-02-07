Eksi 15 derecede aracını korumak için tenekede ateş yakıyor

Ardahan’ı etkisi altına alan ve ''Sibirya Soğukları'' olarak nitelenen dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 15,5’i, kent merkezi ise eksi 12'yi gördü.

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Ardahan'da dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar garajda bulunan araçlarını donmasın diye tenekede ateş yakarak ısıtmaya çalışıyor.

“GARAJDAKİ ARAÇLAR DAHİ DONUYOR”

Araç sahibi Ufuk Işık, dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü söyleyerek, “Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 30 dereceye kadar düşmekte. Bu yüzden garajdaki araçlar dahi donuyor. Ve sabah saatlerinde takviye yaparak çalıştırabiliyoruz. Biz de aracımız donmasın diye mecburen gece saatlerinde tenekede ateş yakıyoruz. İnşallah sabah takviye yapmak zorunda kalmayız” dedi. İHA

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