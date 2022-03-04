Abone Ol

Erzincan’da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erzincan’da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Erzincan- Gümüşhane yolunun 15inci kilometresinde meydana geldi. Taner Önüç’ün kullandığı 24 AAE 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada Taner Önüç, araçta sıkışarak yaralanırken, İsmail Önüç ise hayatını kaybetti.

Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin kurtardığı Taner Önüç, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Önüç’ün cansız bedeni ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı İlginizi Çekebilir Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Binali Yıldırım Bursa Erzincan Gümüşhane kaza otomobil Sağlık