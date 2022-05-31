Erzurum’daki Kur’an Kursu’nda cinsel istismar davası başladı

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kur'an Kursu'nda cinsel istismara maruz bırakılan 7 çocuğun davası başladı.

Orhan BOZKURT

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Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda yedi çocuğun tecavüz ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davanın ilk duruşması başladı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan tecavüz yargılamasının başlangıcında hakim, ailelere “Bu yargılamanın adaletle sonuçlanacağını umuyoruz. Sakin olmanızı, sanık konuşurken sessiz olmanızı rica ediyoruz” dedi.

SANAIK H.A. SEGBİS ARACILIĞI İLE İFADE VERDİ

Tutuklu sanık H.A. duruşma salonuna getirilmedi. H.A., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığı ile ifade verdi.

Sanık H.A., ekranda görülür görülmez aileler duygulanarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine hakim duruşmada taraf olmayanların salondan çıkması yönünde karar verdi.

Duruşmada, 10-12 yaşındaki çocukların başından geçen mağduriyet konuşulacağı ve bunların aleniyet kazanmaması adına gazeteciler dahil davaya taraf olmayan herkesin salonu boşaltmasını istedi.

SANIK EMNİYETTE ALINAN İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Salonun boşaltılmasının ardından sanık H.A.’nın ifadesi alınmaya başladı.

Davaya müdahil avukatların aktardıklarına göre sanık, emniyette verdiği ifadesiyle çelişen beyanlarda bulundu.

Daha önce 3 kez istismarda bulunduğunu söylediği çocukla ilgili ‘aslında 1 kez yaşanmıştı’ diyerek ifadesini değiştirerek emniyette baskı altında ifadesinin alındığını söyledi.

SANIK EKRANDA GÖRÜLDÜ AİLELER FENALAŞTI

Müdahil avukatların mağdur çocukların bir kez daha dinlenmemeleri ve tekrar aynı travmayı yaşamamaları için öncesinde mahkemeye yapılan talep kabul edildi.

Daha önce ifadeleri alınan çocukların, ‘çocuğun üstün yararı gereğince’ önceden pedagog eşliğinde alınan beyanları, kamera kayıtlarından izleniyor.

Sanığın ifade vermeye başladığı anlarda mağdur çocukların ailelerinden bazıları fenalaştı. Bunun üzerine, avukatların talebi ile duruşma salonuna gelen sağlık ekipleri fenalaşanları dışarı çıkararak müdahalede bulundu.

“DÖVDÜM, AİLELERİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİM”

Davayı takip eden ve mağdur ailelere avukatlık yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erde, sanığın cinsel istismarda bulunduğu çocukları, ailelerine durumu anlatırlarsa öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiğini aktardı.

Avukat Erden, kendisine karşı gelen çocuklara ise işkence uyguladığını söyleyen sanığın, “Ben tam bir o… çocuğuyum, çocuklara porno izlettim dövdüm zorla tecavüz ettim, ailelerini öldürmekle tehdit ettim” ifadelerini kullandı.

DİYANET DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTEDİ, MAHKEME KABUL ETMEDİ

Avukat Erden, Diyanet’in, davaya müdahil olma talebini “Sanık bunları yaparken tek suçlu değil, aylarca ‘neden bu kameralar kapalı’ demeyen Diyanet’te suçludur, Diyanet karşı tarafımızdır.’ itirazı üzerine talebin reddedildiğini aktardı. Mahkeme doğrudan zarar görmedikleri gerekçesi ile davaya müdahil olmak isteyen diğer sivil toplum kururluşları ve kurumların talebinizde kabul etmedi.

ÇOK SAYIDA BARO VE AVUKAT DAVAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğe Bakan, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Ardahan, Erzurum Baroları çocuk hakları ve kadın hakları komisyon üyeleri Önce Çocuklar ve Kadınlar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden çok sayıda avukat takip ediyor.