Eş katili kocadan yine aynı bahane
İzmir'de dün eşini öldüren Suriye uyruklu Muhammed M. diğer kadın katillerinin sık başvurduğu savunmayı yaptı: Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendim.
Olay, 1 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.’yi başından vurarak öldürdü.
Cinayetin ardından kaçan Muhammed M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammed M., polisteki ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi. (DHA)