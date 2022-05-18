Eşi ile üvey kızını öldürüp intihara kalkışmıştı, cinayetin nedeni ortaya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren, aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Doğan'ın ifadesinde, "Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık, kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım" dediği ortaya çıktı.

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Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Soyak’ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

Bu sırada Doğan’ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Kaya Doğan hakkında çocuğu kasten öldürme suçundan 1 kez, eşi kasten öldürme suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

iddianamede ifadesine yer verilen Kaya Doğan’ın, Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık ardından kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım. Pişmanım dediği öğrenildi. Sanık Kaya Doğan, ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak. (DHA)