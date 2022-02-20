Eşinin eve kilitlediği kadın ve 2 çocuğunu itfaiye çıkardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kendilerini eve kilitlediğini iddia eden D.D. ve 2 çocuğunu, itfaiye ekipleri merdivenle 4'üncü kattaki balkondan alarak çıkardı.

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Gebze Gaziler Mahallesi 1707. sokaktan öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan D.D. boşanma aşamasında olan eşinin kendilerini eve kilitleyip gittiğini iddia etti.

Olay yerine polisle birlikte sevk edilen itfaiye ekibi, merdivenle 4’üncü kattaki dairenin balkonuna yanaştı.

Anne ve 2 çocuğu, itfaiye merdivenine alınarak aşağı indirildi. Anne ve çocukları daha sonra işlemler için polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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