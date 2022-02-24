Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Bir kadın cinayeti daha mı olsun?

Ankara’nın Sincan ilçesinde 6 ay önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alan Nazlı Aktaş, “Beni ve kardeşimi ölümle tehdit ediyor" dedi.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde lokantada aşçı olarak çalışan Nazlı Aktaş, 2008 yılında Hasan E. evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Nazlı Aktaş 6 ay önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden boşandı.

Evlilikleri sırasında da defalarca eşinden şiddet gördüğünü ve bir keresinde 3 gün boyunca kendisini banyoya kilitlediği iddia eden Nazlı Aktaş, “Evliyken eski eşim tarafından yüzümden bıçaklandım. 3 gün boyunca beni banyoya kilitledi. Bir şekilde kaçmayı başardım ve darp raporu aldım. Boşanma davası açtım. Bir buçuk sene önce evimiz ayırdık. Resmi olarak da boşanalı 6 ay oldu” şeklinde konuştu.

“BENİ VE KARDEŞİMİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR”

Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen sürekli takip edildiğini belirten Nazlı Aktaş, “Yetkililerden yardım bekliyorum. Bir kadın cinayeti daha mı olsun? Benim 2 tane çocuğum var ve çocuklarımı bana göstermiyor. Kardeşimi ve beni öldürmekle tehdit ediyor Sürekli psikolojik şiddete uğruyorum. Uzaklaştırma kararına rağmen ihlal edip bana şiddet uyguluyor. Geçtiğimiz salı günü de iş yerine kadar takip etti ve arkamdan gelerek bana vurmaya başladı” dedi.

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