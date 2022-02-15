Eski eşini 7 yerinden yaralayan sanığa ‘iyi hal’ indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de, boşandığı Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaförde uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan Uygur (40), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Olay, geçen yıl 15 Temmuz’da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. Ramazan Uygur, 10 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Nihan Atay’ın işlettiği kuaföre gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atayı 7 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polise teslim olan Ramazan Uygur ise tutuklandı.

Ramazan Uygur hakkında, eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ramazan Uygur, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının müdahil olduğu davada geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay’ın avukatları da hazır bulundu. Nihan Atay’ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmeyen Uygur, “Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar” dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Uygur’un, ‘boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur’u, ‘boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 16 yıl, ‘iyi hal’ indirimi de uygulayarak neticeden 13 yıl 4 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığa ‘hakaret’ suçundan da 2 ay 27 gün hapis cezasına verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. DHA