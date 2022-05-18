Evden kaçan 13 yaşındaki kız otomobilin altında saklanırken bulundu

Afyonkarahisar’da evden kaçtığı düşünülen 13 yaşındaki kız, annesi ve polis tarafından bir otomobilin altında saklanırken bulundu.

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Afyonda yaşayan Ş.D.’nin 13 yaşındaki kızı ortadan kayboldu. anne evden kaçtığını düşündüğü çocuğunu her yerde aramaya başladı.

Sosyal medya platformlarından da paylaşılan çocuğun kayıp ilanı sonrası bir vatandaş kız çocuğunu Burmalı mahallesinde görerek polise ihbarda bulunup annesini de telefonla aradı.

Bunun üzerine anne polis ile birlikte kızını görüldüğü yerde aramaya başladı. Bir süre sonra 13 yaşındaki B.Ö., bir otomobilin altında saklanırken bulundu.

Polis tarafından saklandığı yerden alınan kız çocuğuna annesi “Sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım, neden kaçtın evden, neden bunu yapıyorsun?” diye tepki gösterdi. (İHA)