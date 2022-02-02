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Facianın yaşandığı kentte 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Fas, Cezayir ve Sudan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

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Facianın yaşandığı kentte 10 kaçak göçmen yakalandı

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesinde bağlı Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak ölmesinin ardından ilçe genelinde çalışma başlattı.

10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Polis, çevre yolları, akaryakıt istasyonları ve otogarda yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen Fas, Cezayir ve Sudan uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, emniyete götürüldü.

Öte yandan kaçaklara, tercüman aracılığıyla İpsala’daki göçmen grubuyla ilgilerinin olup olmadığının sorulduğu ancak ilgilerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi’ne gönderileceği belirtildi. DHA

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