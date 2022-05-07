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Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus pilot yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Rus pilot Sergey Zorin, kayalıklara düşüp, yaralandı.

Yayınlanma: 15:11 - 07 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus pilot yaralandı

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1200 metre yükseklikteki pistinden dün yamaç paraşütüyle atlayan Rus pilot Sergey Zorin, bir süre sonra kayalıklara düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle ulaşan ekipler, Zorin’i sedyeyle ambulansa taşıdı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rus pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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