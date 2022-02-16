FETÖ firarisi eski polis çukura düşerek öldü

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek meslekten ihraç edilen ve aranması olan eski komiser, bir çiftliğin gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. FETÖ'den aranması olan Mehmet Kargın (48) bir hayvan çiftliğindeki arkadaşının yanına gitti. Ancak Kargın burada gider çukuruna düştü. Çiftlikte bulunanların yardımıyla çıkarılan eski polise ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Mehmet Kargın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Adana İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı.

Mehmet Kargın, Adana Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek 13 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınıp 21 ay tutuklu kalmıştı. Kargın gözaltına alındığında “Biz utanacak bir şey yapmadık” diye tepki göstermişti. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kargın'ın FETÖ'den aranması olduğu öğrenildi.