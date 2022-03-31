FETÖ’nün güncel yapılanmasına 6 tutuklama

İstanbul ve Bursa’da FETÖ’nün (Fetullahçı Terör Örgütü) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Operasyonda, örgütün yeni iletişim yollarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Habip ATAM

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FETÖ'nün güncel yapılanmalarına yönelik çalışma yapan TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) polisi geçtiğimiz hafta önemli bir operasyona imza attı.

22 Mart'ta İstanbul ve Bursa'da 14 adrese baskın düzenleyen TEM ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda 322 bin 180 lira, 93 bin 315 doları, 4 bin 485 euro, 483 bin 580 lira değerinde altın, 27 bin 90 lira değerinde 21 ziynet eşyası, 100'er lira yüklü 129 yardım kartı ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, TEM şubedeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 5 şüpheli de adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

YENİ YAPI DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonla örgütün yeni yapılanması da deşifre edildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, FETÖ'nün yeni yapılanmada İstanbul'u; suriçi büyükşehir, surdışı büyükşehir ve Anadolu büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı öğrenildi.

Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının örgüt tarafından 3 büyükşehir hadimi atandığı tespit edildi.

İLLER, EYALETLER…

Büyükşehir yapılanmalarının da illere ve eyaletlere ayrıldığı anlaşıldı. Sözde illere il hadimi, eyaletlere eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü gibi görevlendirmeler oluşturulduğu belirlendi.

YENİ ÖĞRENCİ EVLERİ

Operasyonun suriçi büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ili Gaziosmanpaşa eyaleti güncel yapılanmasına yönelik olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin örgüt adına yardım topladıkları, yeni öğrenci evleri kurdukları belirtildi.

‘İRTİBAT ŞİFRELİ UYGULAMALARDAN’

Polisin araştırmalarında şüphelinlerin birbirleriyle sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden irtibata geçtikleri, kod isim kullanarak deşifre ve tespit edilmelerini önlenmeye çalıştıkları, operasyon esnasında kullanmış oldukları telefonları evden atarak deşifre edilmeyi engellemek için örgütsel tavır takındıkları belirtildi.

Şüphelilerin yeniden yapılanma faaliyetleri adı altında öğrenci evleri açarak örgüte eleman temininin sağlanmaya çalışıldığı, yurtdışı bazlı GSM hatları kullanarak takip edilmekten kaçmayı amaçladıkları ifade edildi.

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